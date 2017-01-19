В National Geographic показали лучшие пляжи мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В журнале о природе, науке и путешествиях National Geographic опубликовали 21 фотографию лучших пляжей в мире, передает УНН.
По версии журнала, в список лучших пляжей вошел пляж Плайя-дель-Амор на островах Мариетта в Мексике. Местные жители называют этот пляж "скрытым", поскольку он находится в окружении горного кольца.
Кроме того, до лучших пляжей мира попал один из пляжей Сейшельских островов, который очаровывает красотой спокойных бирюзовых вод, белоснежным песком и зелеными пальмами. Журнал отмечает, что этот пляж в Индийском океане кажется созданным декораторами Голливуда.
Как сообщал УНН, в издании National Geographic опубликовали десятку лучших фотографий пейзажей со всего мира .