У National Geographic показали найкращі пляжі світу

За версією журналу, до списку найкращих пляжів увійшов пляж Плайя-дель-Амор на островах Марієтта у Мексиці. Місцеві жителі називають цей пляж “прихованим”, оскільки він перебуває в оточенні гірського кільця.

Крім того, до найкращих пляжів світу потрапив один із пляжів Сейшельських островів, який зачаровує красою спокійних бірюзових вод, білосніжним піском та зеленими пальмами. Журнал зазначає, що цей пляж в Індійському океані здається створеною декораторами Голлівуду.

Як повідомляв УНН, у виданні National Geographic опублікували десятку кращих фотографій пейзажів з усього світу.