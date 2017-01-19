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У National Geographic показали найкращі пляжі світу

У National Geographic показали найкращі пляжі світу

Київ • УНН

 • 20281 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У журналі про природу, науку та подорожі National Geographic опублікували 21 фотографію найкращих пляжів у світі, передає УНН.

За версією журналу, до списку найкращих пляжів увійшов пляж Плайя-дель-Амор на островах Марієтта у Мексиці. Місцеві жителі називають цей пляж “прихованим”, оскільки він перебуває в оточенні гірського кільця.

Крім того, до найкращих пляжів світу потрапив один із пляжів Сейшельських островів, який зачаровує красою спокійних бірюзових вод, білосніжним піском та зеленими пальмами. Журнал зазначає, що цей пляж в Індійському океані здається створеною декораторами Голлівуду.

Як повідомляв УНН, у виданні National Geographic опублікували десятку кращих фотографій пейзажів з усього світу.

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