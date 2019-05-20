В следующие пять лет сделаю все, чтобы украинцы не плакали - Президент

"Дорогой Народ, в течение всей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал сердцем. Это была не только моя работа - это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали", - сказал Зеленский.

Напомним, перед этим Зеленский с трибуны парламента объявил о роспуске Верховной Рады.