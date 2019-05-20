У наступні п'ять років зроблю все, щоб українці не плакали - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, завершуючи свій виступ, пообіцяв народу протягом наступних п'яти років зробити все, щоб українці не плакали. Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді після прийняття присяги, передає кореспондент УНН.
"Дорогий Народ, протягом всього життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Це я відчував серцем. Це була не тільки моя робота – це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, щоб українці не плакали", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, перед цим Зеленський з трибуни парламенту оголосив про розпуск Верховної Ради.