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В NASA сообщили о потере связи со станцией Dawn

В NASA сообщили о потере связи со станцией Dawn

Киев  •  УНН

 • 24488 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Межпланетная станция Dawn, которая с 2007 года исследовала Солнечную систему и посетила астероид Веста и карликовую планету Церера, перестала выходить на связь. Как сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, инженеры пришли к выводу, что на борту зонда закончились запасы топлива, и он больше не может ориентировать антенну на Землю, передает УНН.

“Аппарат Dawn не вышел на связь с Сетью дальней космической связи в среду 31 октября и в четверг 1 ноября, — сообщило NASA. — После того, как группа управления исключила другие возможные причины отсутствия связи, специалисты пришли к выводу, что на борту станции, наконец, закончился гидразин — топливо, использование которого дает возможность станции сохранять ориентацию в полете. Dawn более не способен сохранять положение, при котором его антенны направлены на Землю для поддержания связи с центром управления полетов, и не способен изменить ориентацию, чтобы его аккумуляторы заряжались от солнечных батарей”.

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Космический аппарат Dawn (“рассвет”) стартовал с космодрома на мысе Канаверал 11 лет назад, 27 сентября 2007 года, и с того момента преодолел около 6,9 миллиарда километров. В 2011 году он достиг наибольшего астероида Солнечной системы — астероида Веста, и исследовал его до августа 2012 года, после чего отправился к карликовой планете Церера и вышел на её орбиту в марте 2015 года, где остается до сих пор.

“Во многих смыслах изучение наследия Dawn только началось. Массивы данных, собранных Dawn, будут глубоко прорабатываться учеными, которые пытаются выяснить, как планеты растут и геологически дифференцируются, когда и где жизнь могла сформироваться в Солнечной системе. Церера и Веста важны и для исследования далеких планетных систем, поскольку они дают возможность понять условия, которые существуют в окрестностях молодых звезд”, — сказала научный руководитель миссии Кэрол Рэймонд.

Поскольку центр управления полетом не планировал спуск станции на поверхность Цереры, Dawn останется на текущей орбите по меньшей мере 20 лет, и с вероятностью 99 процентов — 50 лет.

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Как ранее информировал УНН, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о завершении миссии телескопа Kepler, который работал в космосе девять лет и обнаружил более 2,6 тысячи планет за пределами Солнечной системы.

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