“Хаябуса-2” скинула імена 180 тисяч людей на астероїд

Апарат успішно знизився до висоти в 20 метрів і скинув на поверхню Рюгу одну з невеликих кульок із наповнювачем із полімерних гранул, з алюмінієвою плівкою, на якій викарбувані імена 180 тисяч осіб, зібраних у рамках кампанії “Le Petit Prince Million Campaign 2” у період із квітня по серпень 2013 року. Зверху кулька покрита шаром, що добре відбиває світло. Після скидання кульки лідар (технологія отримання та обробки інформації про віддалені об’єкти за допомогою активних оптичних систем, що використовують явища відбиття світла і його розсіювання в прозорих і напівпрозорих середовищах) космічного апарату відстежував із допомогою кульки відстань до поверхні Рюгу, щоб інженери могли перевірити точність утримування положення станції на малих висотах та її керованість, а бортова камера ONC-W1 отримала знімок поверхні Рюгу з видимою на ній яскравою крапкою, що позначає положення кульки.

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Додатково команда місії опублікувала ряд знімків поверхні астероїда, отриманих під час другої репетиції зниження, в тому числі анімацію зі знімків, що демонструють спуск до поверхні, а також детальне зображення ґрунту Рюгу на сьогоднішній день. Воно було отримано за допомогою бортової камери ONC-T 15 жовтня, коли “Хаябуса-2” перебувала на висоті 22,3 метра над астероїдом. Дозвіл зображення становить близько 4,6 міліметрів на піксель, що дозволяє розрізнити дрібні камені довжиною 2-3 сантиметри. Добре видно, що поверхневий шар Рюгу практично повністю позбавлений реголіту і може перемішуватися.

Як раніше інформував УНН, автоматична міжпланетна станція “Хаябуса-2” була запущена в кінці 2014 року і призначена для дослідження астероїда (162173) Рюгу. У кінці вересня поточного року “Хаябуса-2” успішно висадила на поверхню Рюгу два невеликих модуля MINERVA-II 1 та апарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout). Модулі надіслали ряд знімків і показали, що Рюгу усипаний фрагментованими скелями та валунами різних форм і розмірів і майже позбавлений великих скупчень дрібнодисперсного пилу або реголіту, які часто зустрічаються на безатмосферних небесних тілах, схильних до впливу космічного вивітрювання.