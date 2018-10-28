"Хаябуса-2" сбросила имена 180 тысяч людей на астероид

Аппарат успешно снизился до высоты в 20 метров и сбросил на поверхность Рюгу один из небольших шариков с наполнителем из полимерных гранул, с алюминиевой пленкой, на которой выгравированы имена 180 тысяч человек, собранных в рамках кампании “Le Petit Prince Million Campaign 2” в период с апреля по август 2013 года. Сверху шарик покрыт слоем, хорошо отражающим свет. После сброса шарика лидар космического аппарата отслеживал с его помощью расстояние до поверхности Рюгу, чтобы инженеры могли проверить точность удерживания положения станции на малых высотах и ее управляемость, а бортовая камера ONC-W1 получила снимок поверхности Рюгу с видимой на ней яркой точкой, обозначающей положения шарика.

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Дополнительно команда миссии опубликовала ряд снимков поверхности астероида, полученных в ходе второй репетиции снижения, в том числе анимацию из снимков, демонстрирующих спуск к поверхности, а также самое детальное изображение грунта Рюгу на сегодняшний день. Оно было получено при помощи бортовой камеры ONC-T 15 октября, когда “Хаябуса-2” находилась на высоте 22,3 метра над астероидом. Разрешение изображения составляет около 4,6 миллиметров на пиксель, что позволяет различить мелкие камни длиной 2-3 сантиметра. Хорошо видно, что поверхностный слой Рюгу практически полностью лишен реголита и может перемешиваться.

Как ранее информировал УНН, автоматическая межпланетная станция “Хаябуса-2” была запущена в конце 2014 года и предназначена для исследования астероида (162173) Рюгу. В конце сентября текущего года “Хаябуса-2” успешно высадила на поверхность Рюгу два небольших спускаемых модуля MINERVA-II 1 и аппарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), являвшийся самым крупным из спускаемых аппаратов на борту станции. Модули прислали ряд снимков и показали, что Рюгу усыпан фрагментированными скалами и валунами различных форм и размеров и почти лишен обширных скоплений мелкодисперсной пыли или реголита, которые часто встречаются на безатмосферных небесных телах, подверженных влиянию космического выветривания.