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У NASA повідомили про втрату зв'язку зі станцією Dawn

У NASA повідомили про втрату зв'язку зі станцією Dawn

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міжпланетна станція Dawn, яка з 2007 року досліджувала Сонячну систему і відвідала астероїд Веста та карликову планету Церера, перестала виходити на зв’язок. Як повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA, інженери прийшли до висновку, що на борту зонда закінчилися запаси палива, і він більше не може орієнтувати антену на Землю, передає УНН.

“Апарат Dawn не вийшов на зв’язок із Мережею далекого космічного зв’язку в середу 31 жовтня і в четвер 1 листопада, — повідомило NASA. — Після того, як група управління виключила інші можливі причини відсутності зв’язку, фахівці прийшли до висновку, що на борту станції, нарешті, закінчився гідразин — паливо, використання якого дає можливість станції зберігати орієнтацію в польоті. Dawn більш не здатний зберігати положення, при якому його антени спрямовані на Землю для підтримки зв’язку з центром управління польотів, і не здатний змінити орієнтацію з тим, щоб його акумулятори заряджалися від сонячних батарей”.

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Космічний апарат Dawn (“світанок”) стартував із космодрому на мисі Канаверал 11 років тому, 27 вересня 2007 року, і з того моменту подолав близько 6,9 мільярда кілометрів. У 2011 році він досяг найбільшого астероїда Сонячної системи — астероїда Веста, і досліджував його до серпня 2012 року, після чого відправився до карликової планети Церера і вийшов на її орбіту в березні 2015 року, де залишається дотепер.

“У багатьох сенсах вивчення спадщини Dawn тільки почалося. Масиви даних, зібраних Dawn, будуть глибоко опрацьовані вченими, які намагаються з’ясувати, як планети ростуть і геологічно диференціюються, коли і де життя могло сформуватися в Сонячній системі. Церера і Веста важливі і для дослідження далеких планетних систем, оскільки вони дають можливість зрозуміти умови, які існують в околицях молодих зірок ”, - сказала науковий керівник місії Керол Реймонд.

Оскільки центр управління польотом не планував спуск станції на поверхню Церери, Dawn залишиться на поточному орбіті щонайменше 20 років, і з імовірністю 99 відсотків — 50 років.

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Як раніше інформував УНН, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) повідомило про завершення місії телескопа Kepler, який працював в космосі дев’ять років і виявив понад 2,6 тисячі планет за межами Сонячної системи.

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