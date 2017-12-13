В NASA показали вид Эвереста из космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Рэндольф Брезник американский астронавт NASA опубликовал снимки гор Гималаев, в частности, самой высокой горы в мире Эверест с Международной космической станции, передает УНН со ссылкой на Twitter астонавта.
"Приближаемся к Гималаям, как иголку в стоге сена, пытаемся найти Сагарматху (Эверест)", - написал он.
Ранее астронавт опубликовал снимки ночных мегаполисов Европы, среди которых и Киев, из космоса с Международной космической станции.
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Справка УНН: Джомолунгма, Сагарматха, или Эверест - высочайшая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848,43 метра над уровнем моря.