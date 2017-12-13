У NASA показали вигляд Евересту з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Рендольф Брезнік американський астронавт NASA опублікував знімки гір Гімалаї, зокрема, найвищої гори в світі Еверест з Міжнародної космічної станції, передає УНН з посиланням на Twitter астонавта.
"Наближаємось до Гімалаїв, по-справжньому як голку в копиці сіна, намагаємось знайти Сагарматху (Еверест)," - написав він.
Раніше астронавт опублікував знімки нічних мегаполісів Європи, серед яких і Київ, з космосу з Міжнародної космічної станції.
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Довідка УНН: Джомолунгма, Сагарматха, або Еверест — найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848,43 метри над рівнем моря.