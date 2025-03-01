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У нас нет такого количества потерь: Зеленский ответил Трампу

Киев • УНН

 • 40509 просмотра

Президент Зеленский опроверг информацию о миллионе погибших украинцев, о которых заявил Трамп. Он подчеркнул, что речь идет не просто о территориях, а о реальных человеческих жизнях.

У нас нет такого количества потерь: Зеленский ответил Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о больших потерях Украины в войне. Он опроверг информацию о миллионе погибших, передает УНН.

Когда вы говорите о цифрах, каждый человек важен. Когда вы говорите о миллионе потерь, у нас нет никакого миллиона потерь. Когда вы говорите о территориях, возможно, некоторые территории и т.д. Это не просто территории, это дома. Это человеческие жизни, понимаете? Это их отцы, матери, родственники, которые погибли, я имею в виду во время этой войны. Никто не хочет простить Путина. Это не смешно, понимаете, не сказка. Это реальная жизнь. Это то, что я сказал,

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США по минералам и это может стать первым шагом к гарантиям безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

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