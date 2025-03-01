У нас немає такої кількості втрат: Зеленський відповів Трампу
Київ • УНН
Президент Зеленський заперечив інформацію про мільйон загиблих українців, про які заявив Трамп. Він наголосив, що йдеться не просто про території, а про реальні людські життя.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо великих втрат України у війні. Він спростував інформацію про мільйон загиблих, передає УНН.
Коли ви говорите про цифри, кожна людина важлива. Коли ви говорите про мільйон втрат, у нас немає ніякого мільйона втрат. Коли ви говорите про території, можливо, деякі території і т.д. Це не просто території, це будинки. Це людські життя, розумієте? Це їхні батьки, матері, родичі, які загинули, я маю на увазі під час цієї війни. Ніхто не хоче пробачити путіна. Це не смішно, розумієте, не казка. Це реальне життя. Це те, що я сказав,
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду з США щодо мінералів і це може стати першим кроком до гарантій безпеки.