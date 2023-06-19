У нас - нет утраченных позиций, у них - только потери - Зеленский в своем вечернем обращении

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“На части направлений наши воины движутся вперед, на части направлений — защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас — нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них — только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу”, — отметил глава государства.

Также сообщил, что сегодня состоялось заседание Ставки. Докладывали Главком, глава ГУР, командующие и командиры непосредственно с направлений боев.

По словам, Зеленского, подробно была рассмотрена подготовка и обеспечение техникой новых бригад Нацгвардии и пограничников, которые ждут своего часа для боевых действий.

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