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У нас - нет утраченных позиций, у них - только потери - Зеленский в своем вечернем обращении

Киев • УНН

 • 727782 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Украинские войска продвигаются на части направлений, а там, где держат оборону, не теряют позиции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, пишет УНН.

У нас - нет утраченных позиций, у них - только потери - Зеленский в своем вечернем обращении

Цитата

“На части направлений наши воины движутся вперед, на части направлений — защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас — нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них — только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу”, — отметил глава государства.

Также сообщил, что сегодня состоялось заседание Ставки. Докладывали Главком, глава ГУР, командующие и командиры непосредственно с направлений боев.

По словам, Зеленского, подробно была рассмотрена подготовка и обеспечение техникой новых бригад Нацгвардии и пограничников, которые ждут своего часа для боевых действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собрал Ставку: в фокусе внимания — фронт и бригады наступления

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