У нас – немає втрачених позицій, у них – тільки втрати – Зеленський у своєму вечірньому зверненні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Українські війська просуваються на частині напрямків, а там, де тримають оборону, не втрачають позиції. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, пише УНН.
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“На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків — захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас — немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них — тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору”, — зазначив голова держави.
Також повідомив, що сьогодні відбулося засідання Ставки. Доповідали Главком, голова ГУР, командувачі та командири безпосередньо з напрямків боїв.
За словами, Зеленського, детально було розглянуто підготовку та забезпечення технікою нових бригад Нацгвардії та прикордонників, які чекають свого часу для бойових дій.
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