У нас нет доказательств, что сегодняшние массовые "заминирования" связаны с "луцким террористом" - Геращенко

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102214 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111420 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116302 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149340 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116226 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140893 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104095 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102811 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105077 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102282 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У нас нет доказательств, что сегодняшние массовые "заминирования" связаны с "луцким террористом" - Геращенко

У нас нет доказательств, что сегодняшние массовые "заминирования" связаны с "луцким террористом" - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 9101 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр внутренних дел Антон Геращенко заявил, что у правоохранителей нет доказательств, что волна массовых "заминирований", которая сегодня состоялась в Украине связана с Максимом Кривошем, который захватил автобус с людьми в центре Луцка. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

На вопрос, связывает ли он волну сообщений о заминировании по Украине с действиями террориста в Луцке, Геращенко ответил: "У нас нет доказательств, что эти действия связаны прямо, непосредственно, но конечно, что когда в информационном поле проходит какая-то стрессовая информация о захвате заложников и так далее, то другие лица, перевозбужденные, могут звонить и информировать о минировании".

Также Геращенко подтвердил, что возле станции метро "Минская" в Киеве было найдено взрывное устройство, которое впоследствии обезвредили.

Напомним, в Киеве произошло два взрыва у станции метро "Минская".

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