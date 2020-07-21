У нас нет доказательств, что сегодняшние массовые "заминирования" связаны с "луцким террористом" - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр внутренних дел Антон Геращенко заявил, что у правоохранителей нет доказательств, что волна массовых "заминирований", которая сегодня состоялась в Украине связана с Максимом Кривошем, который захватил автобус с людьми в центре Луцка. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
На вопрос, связывает ли он волну сообщений о заминировании по Украине с действиями террориста в Луцке, Геращенко ответил: "У нас нет доказательств, что эти действия связаны прямо, непосредственно, но конечно, что когда в информационном поле проходит какая-то стрессовая информация о захвате заложников и так далее, то другие лица, перевозбужденные, могут звонить и информировать о минировании".
Также Геращенко подтвердил, что возле станции метро "Минская" в Киеве было найдено взрывное устройство, которое впоследствии обезвредили.
Напомним, в Киеве произошло два взрыва у станции метро "Минская".