У нас немає доказів, що сьогоднішні масові "замінування" пов'язані з "луцьким терористом"- Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у правоохоронців немає доказів, що хвиля масових "замінувань", яка сьогодні відбулася в Україні пов'язана з Максимом Кривошем, який захопив автобус з людьми у центрі Луцька. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
На питання, чи пов'язує він хвилю повідомлень про замінування по Україні з діями терориста в Луцьку, Геращенко відповів: "У нас немає доказів, що ці дії пов'язані прямо, безпосередньо, але звісно, що коли в інформаційному полі проходить якась стресова інформація про захоплення заручників й таке інше, то інші особи, які перезбуджені, можуть телефонувати та інформувати про мінування".
Також Геращенко підтвердив, що поблизу станції метро "Мінська" в Києві було знайдено вибуховий пристрій, який згодом знешкодили.
Нагадаємо, у Києві сталося два вибухи поблизу станції метро "Мінська".