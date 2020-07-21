У нас немає доказів, що сьогоднішні масові "замінування" пов'язані з "луцьким терористом"- Геращенко

На питання, чи пов'язує він хвилю повідомлень про замінування по Україні з діями терориста в Луцьку, Геращенко відповів: "У нас немає доказів, що ці дії пов'язані прямо, безпосередньо, але звісно, що коли в інформаційному полі проходить якась стресова інформація про захоплення заручників й таке інше, то інші особи, які перезбуджені, можуть телефонувати та інформувати про мінування".

Також Геращенко підтвердив, що поблизу станції метро "Мінська" в Києві було знайдено вибуховий пристрій, який згодом знешкодили.

Нагадаємо, у Києві сталося два вибухи поблизу станції метро "Мінська".