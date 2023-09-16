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В направлении Новоазовска зафиксировали перемещение личного состава врага - Андрющенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Через Мариуполь в направлении Новоазовска Донецкой области зафиксировали перемещение более 20 грузовиков с личным составом врага. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Цитата

"Военные перемещения. Необычное движение зафиксировано вчера. Более 20 грузовиков с пока живой силой через Мариуполь из направления Бердянска в направление Новоазовска", - отметил советник мэра.

Детали

По его словам, "наиболее очевидным" является попытка "срочно" перебросить подкрепление на север Донецкой области по дороге Новоазовск-Тельманово-Донецк-Бахмут.

Напомним

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что 14 сентября в Мариупольском районе были слышны взрывы, работало ПВО оккупантов в районе Ялта/Юрьевка.

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