В направлении Новоазовска зафиксировали перемещение личного состава врага - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Через Мариуполь в направлении Новоазовска Донецкой области зафиксировали перемещение более 20 грузовиков с личным составом врага. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
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"Военные перемещения. Необычное движение зафиксировано вчера. Более 20 грузовиков с пока живой силой через Мариуполь из направления Бердянска в направление Новоазовска", - отметил советник мэра.
Детали
По его словам, "наиболее очевидным" является попытка "срочно" перебросить подкрепление на север Донецкой области по дороге Новоазовск-Тельманово-Донецк-Бахмут.
Напомним
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что 14 сентября в Мариупольском районе были слышны взрывы, работало ПВО оккупантов в районе Ялта/Юрьевка.