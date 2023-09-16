У напрямку Новоазовська зафіксували переміщення особового складу ворога - Андрющенко

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"Військові переміщення. Незвичний рух зафіксовано вчора. Понад 20 вантажівок з поки живою силою через Маріуполь з напряму Бердянська в напрям Новоазовська", - зазначив радник.

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За його словами, "найбільш очевидним" є спроба "терміново" перекинути підкріплення на північ Донецької області дорогою Новоазовськ-Тельманове-Донецьк-Бахмут.

Нагадаємо

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що 14 вересня у Маріупольському районі було чути вибухи, працювало ППО окупантів в районі Ялта/Юрʼївка.