Під Маріуполем гучно, працювало ППО окупантів - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Маріупольському районі в четвер вранці було чути вибухи, працювало ППО окупантів в районі Ялта/Юрʼївка, передає УНН.
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«Маріупольський район. Гучно. Працює ППО окупантів в районі Ялта / Юрʼївка», - написав Андрющенко у Telegram.
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У міноборони росії заявили, що було атаковано патрульний корабель чорноморського флоту «сергей котов». Також нібито знищено 11 безпілотних літальних апаратів над територією тимчасово окупованого Криму.