Под Мариуполем громко, работало ПВО оккупантов - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариупольском районе в четверг утром были слышны взрывы, работало ПВО оккупантов в районе Ялта/Юрьевка, передает УНН.
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«Мариупольский район. Громко. Работает ПВО оккупантов в районе Ялта / Юрьевка», - написал Андрющенко в Telegram.
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В минобороны россии заявили, что был атакован патрульный корабль черноморского флота «сергей котов». Также якобы уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией временно оккупированного Крыма.