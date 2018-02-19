У нападавшего на полицейского забрали наградное оружие - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что отменил приказ о награждении оружием экс-бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко, которого подозревают в ранении полицейского. Об этом он сообщил в сети Facebook, передает УНН.
"Да наградное (оружие - ред.), человек тогда заслужил боевыми действиями - увы - это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято", - написал Аваков.
Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попросил созвать внеочередное заседание Кабинета министров и планирует внести на рассмотрение правительства вопрос о прекращении охраны сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии.
Ранее суд отпустил на поруки народных депутатов добровольца батальона "Донбасс" Александра Федорченко, который 15 февраля открыл огонь у Соломенского райсуда Киева, где рассматривали дело мэра Одессы Геннадия Труханова.