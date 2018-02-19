У нападника на поліцейського забрали нагородну зброю – Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що відмінив наказ про нагородження зброєю екс-бійця добровольчого батальйону "Донбас" Олександра Федорченка, якого підозрюють у пораненні поліцейського. Про це він повідомив в мережі Facebook, передає УНН.
“Так нагородна (зброя — ред.), людина тоді заслужила бойовими діями — на жаль — це нічого не змінює. Наказ відмінено, зброю вилучено”, — написав А.Аваков.
Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що попросив скликати позачергове засідання Кабінету міністрів і планує внести на розгляд уряду питання про припинення охорони судів співробітниками Національної поліції і Національної гвардії.
Раніше, суд відпустив на поруки народних депутатів добровольця батальйону “Донбас” Олександра Федорченка, який 15 лютого відкрив вогонь біля Солом’янського райсуду Києва, де розглядали справу міського голови Одеси Геннадія Труханова.