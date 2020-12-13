В Нагорном Карабахе разминировали 150 гектаров территории
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе продолжается разминирование территории, в частности местности в районе аэропорта “Степанакерт”, частных домов и приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает УНН.
“За сутки очищено около 12 га территории, обследовано 130 домов, выявлено и вывезено для уничтожения 172 взрывоопасных предмета. Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 150 га местности, около 32 км дорог, обнаружено и обезврежено 4760 взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженные боеприпасы вывозятся в специально оборудованный полигон и уничтожаются, или уничтожаются на месте.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развернули около двух тысяч российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие .