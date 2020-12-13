У Нагірному Карабасі розмінували 150 гектарів території
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В зоні відповідальності російських миротворчих сил в Нагірному Карабасі триває розмінування території, зокрема місцевості в районі аеропорту “Степанакерт”, приватних будинків та присадибних ділянок. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ, передає УНН.
“За добу очищено близько 12 га території, обстежено 130 будинків, виявлено та вивезено для знищення 172 вибухонебезпечних предмета. Всього інженерними підрозділами в Нагірному Карабасі розміновано понад 150 га місцевості, близько 32 км доріг, виявлено і знешкоджено 4760 вибухонебезпечних предметів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що виявлені боєприпаси вивозяться у спеціально обладнаний полігон і знищуються, або знищуються на місці.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Уздовж лінії зіткнення і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розгорнули близько двох тисяч російських миротворців. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі.