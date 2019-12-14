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В Нафтогазе заявили, что цена газа для населения вырастет из-за недостаточной собственной добычи

В Нафтогазе заявили, что цена газа для населения вырастет из-за недостаточной собственной добычи

Киев  •  УНН

 • 16537 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Цена на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязанностей (ПСО) выросла из-за недостаточного собственную добычу газа. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил исполнительный директор группы НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Если бы была увеличена собственная добыча и был повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не возросла, а снизилась бы”, — написал Витренко. Так он объяснил повышение цены на газ для населения на 28,6 процента до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров на январь 2020 года.

По словам Витренко, при условии увеличения собственной добычи газа и повышение уровня энергоэффективности в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать газ, а не продолжить импортировать, что способствовало бы снижению рыночной цены газа. “Вот так мы и расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию”, — подытожил он.

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Накануне “Нафтогаз Украины” сообщил, что в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках ПСО, составит 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12 процентов меньше, чем в январе 2019 года, отметили в “Нафтогазе” и напомнили, что с 1 января 2020 Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

Однако, как сообщал “Нафтогаз” ранее, в декабря 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО составляет 4277 гривен за тысячу кубометров. Это на 13 процентов ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года.

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Также в комментариях к своему посту в Facebook Витренко отметил, что с 2016 по 2018 год добыча газа была увеличена на около одного миллиарда кубометров в год.

В феврале экс-премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что государственная газодобывающая компания “Укргаздобыча” фактически провалила утвержденный план по добыче газа в 2020 года. В 2018 году она увеличила добычу на 1,6 процента или на 245 млн кубометров по сравнению с 2017 годом. В декабря 2016 года украинское правительство утвердило концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 года, которая предусматривает цель достижения добычи природного газа в объеме 27,6 миллиарда кубометров в год.

Украинские Национальные Новости

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