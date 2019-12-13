Нафтогаз розпочав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському родовищі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Нафтогаз розпочав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському родовищі в рамках спільного проекту зі Schlumberger. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАК “Нафтогаз України”.
“Учора почалось буріння свердловини 888 на Шебелинському газоконденсатному родовищі. Проект реалізується в рамках контракту на надання комплексних технічних послуг з компанією Schlumberger, що є одним зі світових лідерів у галузі нафтогазових сервісів. Свердловина 888 дасть змогу здійснювати видобуток газу з глибинних горизонтів. Очікується, що її стартовий дебіт складе близько 100 тисяч куб. м на добу з подальшим зростанням”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що за умови успішного завершення буріння в червні наступного року, пошуково-розвідувальна свердловина може підтвердити наявність покладів газу, здатних забезпечити приріст балансових запасів до 1,5 млрд куб. м газу.
“Шебелинка 888 — це без перебільшення проект національного значення для українського газовидобутку. Якщо цей проект буде успішним, ми суттєво наростимо нашу ресурсну базу, зможемо збільшити обсяг видобутку і наблизимо енергонезалежність України”, — сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
За словами директора дивізіону “Інтегрований газ” Андрія Фаворова, Нафтогаз концентрує зусилля на дорозвідці існуючих покладів в глибоких горизонтах, і даний проект дозволить точно оцінити потенціал резервів на великих глибинах Шебелинського родовища.
Нагадаємо, Держгеокадастр відкрив дані про нафтогазові свердловини.