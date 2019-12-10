Держгеокадастр відкрив дані про нафтогазові свердловини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Держгеокадастр оприлюднив нові інформаційні шари на публічній кадастровій карті, відкривши, зокрема, інформацію про нафтогазові свердловини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу служби.
"Сьогодні Держгеокадастр поповнив Публічну кадастрову карту новими інформаційними шарами. Зокрема оприлюднено "Нафтогазові свердловини", "Родовища корисних копалин", "Смарагдову мережу", "Державний нагляд за землями", а також дані дистанційного зондування Землі, що містять "Класифікацію посівів 2019 (Ярові) та (Озимі)" та "Посіви на незареєстрованих землях", - йдеться у повідомленні.
Додана інформація перебуває у відкритому доступі.
Як зазначається, зокрема, інформаційний шар "Смарагдова мережа" відбиває "території особливого природоохоронного інтересу".
Нагадаємо, Держгеокадастр відкрив розширені дані про земельні ділянки.