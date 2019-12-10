Госгеокадастр открыл данные о нефтегазовых скважинах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Госгеокадастр обнародовал новые информационные слои на публичной кадастровой карте, открыв, в частности, информацию о нефтегазовых скважинах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу службы.
"Сегодня Госгеокадастр пополнил Публичную кадастровую карту новыми информационными слоями. В частности обнародован "Нафтогазовые скважины", "Месторождения полезных ископаемых", "Изумрудная сеть", "Государственный надзор за землями, а также данные дистанционного зондирования Земли, содержащие "Классификацию посевов 2019 (Яровые) и (Озимые)" и "Посевы на незарегистрированных землях", - говорится в сообщении.
Добавлена информация находится в открытом доступе.
Как отмечается, в частности, информационный слой "Изумрудная сеть" отражает "территории особого природоохранного интереса".
Напомним, Госгеокадастр открыл расширенные данные о земельных участках.