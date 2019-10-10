В Нафтогазе указали на угрозу из-за сохранения ПСО по продаже газа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Если в Украине не отменят специальные обязательства по продаже газа для нужд населения (ПСО), будет недополучено 35% энергоэффективных ресурсов. Об этом сегодня во время Украинского газового форума сообщил директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, передает корреспондент УНН.
"Если ПСО останется, то это может грозить экономическим затратам и имиджу. Что сегодня ПСО? Это не только вопрос цены для населения, которая стандартизирована. Это вопрос того, что вот тот самый ресурс, о котором мы все говорим, куда он девается. Все, что добывает УГВ, украинский газ, он распределяется исключительно на потребление населения", - сказал Рабинович.
По его словам, на сегодня НАК "Нафтогаз Украины" отгружает абсолютно на бесплатной основе облгазсбытам все ресурсы.
"Если останется ПСО, мы недополучаем 35% енергоефективнних ресурсов. С точки зрения сокращения потребления это тоже очень большой ресурс", - сказал Рабинович.
По его словам, для того, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы, добываемые в Украине, и с точки зрения эффективности этих ресурсов, нужно отменять ПСО и делать это как предполагалось - с января.
"Согласно закону, с января отменяется ограничение по цене и с мая - обязанность НАК "Нафтогаз" отгружать поставщикам. То есть, с мая 2020 года поставщики могут покупать ресурс в любом месте, не только у "Нафтогаза". А мы имеем возможность выбирать любого поставщика, кому отгружать ресурс, а кому нет", - сказал Рабинович.
Напомним, в сентябре снизились тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ, впрочем подорожала аренда жилья, тарифы на водоснабжение и содержание домов.