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В Нафтогазе указали на угрозу из-за сохранения ПСО по продаже газа

Киев • УНН

 • 10911 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Если в Украине не отменят специальные обязательства по продаже газа для нужд населения (ПСО), будет недополучено 35% энергоэффективных ресурсов. Об этом сегодня во время Украинского газового форума сообщил директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, передает корреспондент УНН.

В Нафтогазе указали на угрозу из-за сохранения ПСО по продаже газа

"Если ПСО останется, то это может грозить экономическим затратам и имиджу. Что сегодня ПСО? Это не только вопрос цены для населения, которая стандартизирована. Это вопрос того, что вот тот самый ресурс, о котором мы все говорим, куда он девается. Все, что добывает УГВ, украинский газ, он распределяется исключительно на потребление населения", - сказал Рабинович.

По его словам, на сегодня НАК "Нафтогаз Украины" отгружает абсолютно на бесплатной основе облгазсбытам все ресурсы.

"Если останется ПСО, мы недополучаем 35% енергоефективнних ресурсов. С точки зрения сокращения потребления это тоже очень большой ресурс", - сказал Рабинович.

По его словам, для того, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы, добываемые в Украине, и с точки зрения эффективности этих ресурсов, нужно отменять ПСО и делать это как предполагалось - с января.

"Согласно закону, с января отменяется ограничение по цене и с мая - обязанность НАК "Нафтогаз" отгружать поставщикам. То есть, с мая 2020 года поставщики могут покупать ресурс в любом месте, не только у "Нафтогаза". А мы имеем возможность выбирать любого поставщика, кому отгружать ресурс, а кому нет", - сказал Рабинович.

Напомним, в сентябре снизились тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ, впрочем подорожала аренда жилья, тарифы на водоснабжение и содержание домов.

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