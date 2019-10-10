В Нафтогазе указали на угрозу из-за сохранения ПСО по продаже газа

КИЕВ. 10 октября. УНН. Если в Украине не отменят специальные обязательства по продаже газа для нужд населения (ПСО), будет недополучено 35% энергоэффективных ресурсов. Об этом сегодня во время Украинского газового форума сообщил директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, передает корреспондент УНН.