У Нафтогазі вказали на небезпеку збереження ПСО щодо продажу газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Якщо в Україні не відмінять спеціальні зобов’язання з продажу газу для потреб населення (ПСО), буде недоотримано 35% енергоефективних ресурсів. Про це сьогодні під час Українського газового форуму повідомив директор ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максим Рабінович, передає кореспондент УНН.
"Якщо ПСО залишиться, то це може загрожувати економічним витратам і іміджу. Що на сьогодні є ПСО? Це не тільки питання ціни для населення, яка стандартизована. Це питання того, що ось той самий ресурс, про який ми всі говоримо, куди він дівається. Все, що видобуває УГВ, український газ, він розподіляється виключно на споживання населення", - сказав Рабінович.
За його словами, на сьогодні НАК "Нафтогаз України" відвантажує абсолютно на безплатній основі облгаззбутам усі ресурси.
"Якщо залишиться ПСО, ми недоотримаємо 35% енергоефективнних ресурсів. З точки зору скорочення споживання це теж дуже великий ресурс", - сказав Рабінович.
За його словами, для того, щоб максимально ефективно використовувати ресурси, що видобуваються в Україні, і з точки зору ефективності цих ресурсів, потрібно скасовувати ПСО і робити це як передбачалося - з січня.
"Згідно із законом, з січня скасовується обмеження за ціною і з травня - обов'язок НАК "Нафтогаз" відвантажувати постачальникам. Тобто, з травня 2020 року постачальники можуть купувати ресурс в будь-якому місці, не тільки у "Нафтогазу". А ми маємо можливість вибирати будь-якого постачальника, кому відвантажувати ресурс, а кому ні", - сказав Рабінович.
Нагадаємо, у вересні знизились тарифи на житло, воду, електроенергію і газ, втім подорожчала оренда житла, тарифи на водопостачання й утримання будинків.