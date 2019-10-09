В Україні у вересні знизилась вартість компослуг, але подорожчала оренда житла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У вересні знизились тарифи на житло, воду, електроенергію і газ, втім подорожчала оренда житла, тарифи на водопостачання й утримання будинків. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 3,0%. Разом з тим відбулося підвищення плати за оренду житла на 1,7%, тарифів на водопостачання й утримання будинків та прибудинкових територій – на 0,5%.
Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,4% в основному через здешевлення автомобілів на 1,4% і транспортних послуг на 0,5%.
Нагадаємо, уряд не розглядав і не планує найближчим часом розглядати питання про підвищення вартості комунальних тарифів.