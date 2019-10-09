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Уряд не планує найближчим часом розглядати питання про підвищення тарифів

Київ • УНН

 • 11558 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Уряд не розглядав і не планує найближчим часом розглядати питання про підвищення вартості комунальних тарифів. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.

Уряд не планує найближчим часом розглядати питання про підвищення тарифів

"Сьогодні на уряді жодне питання про збільшення тарифів не розглядалось і уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоб підвищувались тарифи", - зазначив Прем'єр.

За його словами, наразі Кабмін робить усе можливе, щоб тарифи на комунальні послуги в Україні не зростали.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, змінила методику визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу, перевівши побутових і не побутових споживачів на замовлену потужність.

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