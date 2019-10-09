Уряд не планує найближчим часом розглядати питання про підвищення тарифів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Уряд не розглядав і не планує найближчим часом розглядати питання про підвищення вартості комунальних тарифів. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні на уряді жодне питання про збільшення тарифів не розглядалось і уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоб підвищувались тарифи", - зазначив Прем'єр.
За його словами, наразі Кабмін робить усе можливе, щоб тарифи на комунальні послуги в Україні не зростали.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, змінила методику визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу, перевівши побутових і не побутових споживачів на замовлену потужність.