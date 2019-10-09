Правительство не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о повышении тарифов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Правительство не рассматривало и не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о повышении стоимости коммунальных тарифов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"Сегодня на правительстве ни один вопрос об увеличении тарифов не рассматривался и правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повышались тарифы", - отметил премьер.
По его словам, сейчас Кабмин делает все возможное, чтобы тарифы на коммунальные услуги в Украине не росли.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, изменила методику определения и расчета тарифов на услуги распределения природного газа, переведя бытовых и не бытовых потребителей на заказанную мощность.