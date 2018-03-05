В "Нафтогазе" планируют закрыть свое представительство в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" планирует закрыть свое представительство в Москве из-за агрессии со стороны Российской Федерации и оккупации части территории Украины. Об этом сообщил сегодня на брифинге коммерческий директор НАК Юрий Витренко, передает УНН.
"Это технический вопрос. Мы давно хотели закрыть это представительство исходя не из каких-то там рабочих или не рабочие отношения с "Газпромом", а учитывая факт агрессии со стороны Российской Федерации и оккупации территории Украины", - сказал Витренко, отвечая на вопрос о том, что "Нафтогаз" планирует закрыть свое представительство в Москве.
Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.
Ранее в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.