У “Нафтогазі” планують закрити своє представництво у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” планує закрити своє представництво у Москві через агресію з боку Російської Федерації та окупації частини території України. Про це повідомив сьогодні на брифінгу комерційний директор НАК Юрій Вітренко, передає УНН.
“Це технічне питання. Ми давно хотіли закрити це представництво з огляду не на якісь там робочі або не робочі відносини з „Газпромом“, а з огляду на факт агресії з боку Російської Федерації й окупації території України”, — сказав Вітренко, відповідаючи на запитання про те, що “Нафтогаз” планує закрити своє представництво у Москві.
Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.
Раніше у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.