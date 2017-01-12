В "Нафтогазе" ожидают, что запасы газа в ПХГ уменьшатся до марта до 8 млрд куб.м

КИЕВ. 12 января. УНН. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает, что запасы газа в подземных хранилищах уменьшатся до начала марта 2017 года до 8 млрд куб. м и будет почти равен показателю запасов в марте 2014 года. Об этом он сказал во время совещания с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.