В "Нафтогазе" ожидают, что запасы газа в ПХГ уменьшатся до марта до 8 млрд куб.м
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает, что запасы газа в подземных хранилищах уменьшатся до начала марта 2017 года до 8 млрд куб. м и будет почти равен показателю запасов в марте 2014 года. Об этом он сказал во время совещания с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Как отметил А.Коболев, в подземных хранилищах находится более 11 млрд метров куб. м газа.
"Ожидается, что на конец февраля - начало марта Украина выйдет на 8 млрд кубических метров газа, что примерно равно показателю в марте 2014 года", - цитирует словам председателя НАК пресс-служба КМУ.
Председатель правления НАК также отметил, что ситуация по обеспечению газом потребителей является стабильной. Он подчеркнул, что максимальное потребление газа в январе, что является более холодным по сравнению с прошлым годом, было меньше даже низкой температуры, чем в 2016 году.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 января уменьшился до 11,302 млрд куб. м.