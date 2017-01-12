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У “Нафтогазі” очікують, що запаси газу у ПСГ зменшаться до березня до 8 млрд куб.м

У “Нафтогазі” очікують, що запаси газу у ПСГ зменшаться до березня до 8 млрд куб.м

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв очікує, що запаси газу у підземних сховищах зменшаться до початку березня 2017 року до 8 млрд куб. м і майже дорівнюватиме показнику запасів у березні 2014 року. Про це він сьогодні сказав під час наради з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

Як зазначив А.Коболєв, у підземних сховищах знаходиться більше 11 млрд метрів куб. м газу.

"Очікується, що на кінець лютого — початок березня Україна вийде на 8 млрд кубічних метрів газу, що приблизно дорівнює показнику у березні 2014 року", — цитує словами голови НАК прес-служба КМУ.

Голова правління НАК також зауважив, що ситуація щодо забезпечення газом споживачів є стабільною. Він підкреслив, що максимальне споживання газу у січні, що є холоднішим порівняно з минулим роком, було менше за навіть нижчої температури, аніж у 2016 році.

Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 10 січня зменшився до 11,302 млрд куб. м.

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