В Нафтогазе назвали опасность для газовых переговоров с РФ и ЕС

"Сегодня здесь будет трехсторонняя встреча (Украина, ЕС, РФ) по транзиту с 2020 года. Давно готовились, просчитали различные сценарии, но все равно чувствую себя как перед экзаменом или перед соревнованиями. Переживаю, что забыл что-то, что не предусмотрел чего-то... Посмотрим... Прежде всего посмотрим, будут ли вообще переговоры, или российская сторона будет продолжать настаивать на нашем отказе от выигрыша в Стокгольмском арбитраже как на условии начала переговоров", - отметил он.

Витренко отметил, что за время после последней трехсторонней встречи "нам удалось достичь консолидированной с нашими партнерами позиции, что такое требование является неприемлемым".

Напомним, Украина, Россия и ЕС собираются 19 сентября на газовые переговоры в Брюсселе.