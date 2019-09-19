В Нафтогазе назвали опасность для газовых переговоров с РФ и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Российская сторона на газовой встречи в Брюсселе с участием представителей Украины и ЕС может продолжать настаивать на отказе украинской стороны от выигрыша в Стокгольмском арбитраже как на условии начала переговоров. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня здесь будет трехсторонняя встреча (Украина, ЕС, РФ) по транзиту с 2020 года. Давно готовились, просчитали различные сценарии, но все равно чувствую себя как перед экзаменом или перед соревнованиями. Переживаю, что забыл что-то, что не предусмотрел чего-то... Посмотрим... Прежде всего посмотрим, будут ли вообще переговоры, или российская сторона будет продолжать настаивать на нашем отказе от выигрыша в Стокгольмском арбитраже как на условии начала переговоров", - отметил он.
Витренко отметил, что за время после последней трехсторонней встречи "нам удалось достичь консолидированной с нашими партнерами позиции, что такое требование является неприемлемым".
Напомним, Украина, Россия и ЕС собираются 19 сентября на газовые переговоры в Брюсселе.