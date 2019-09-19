У Нафтогазі назвали небезпеку для газових переговорів з РФ та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Російська сторона на газовій зустрічі у Брюсселі за участю представників України та ЄС може продовжувати наполягати на відмові української сторони від виграшу в Стокгольмському арбітражі як на передумові початку переговорів. Про це заявив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні тут буде тристороння зустріч (Україна, ЄС, РФ) щодо транзиту з 2020 року. Давно готувалися, прорахували різні сценарії, але все одно відчуваю себе як перед екзаменом або перед змаганнями. Переживаю, що забув про щось, що не передбачив чогось... Подивимось... Перш за все подивимося, чи будуть взагалі переговори, чи російська сторона буде продовжувати наполягати на нашій відмові від виграшу в Стокгольмському арбітражі як на передумові початку переговорів", - зазначив він.
Вітренко відзначив, що за час після останньої тристоронньої зустрічі "нам вдалося досягти консолідованої з нашими партнерами позиції, що така вимога є неприйнятною".
Нагадаємо, Україна, Росія та ЄС збираються 19 вересня на газові переговори у Брюсселі.