В НАБУ прокомментировали опубликованные "записи Онищенко"

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - говорится в комментарии.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.

"В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило", - сообщили в бюро.

Напомним, впервые информация о "записях Онищенко " появилась еще в 2016 году. Впоследствии информацию об этих записях комментировали в САП и НАБУ.

А Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не слышал и не хочет слышать о так называемых "пленках Александра Онищенко".