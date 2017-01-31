НАБУ не відомо, чи існують насправді плівки О.Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Національному антикорупційному бюро України не відомо, чи існують насправді плівки народного депутата Олександра Онищенка. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Якщо ви будете задавати питання, чи є ці записи чи немає, я скажу, що не знаю”, — сказав А.Ситник.
За його словами, О.Онищенко намагається політизувати свою справу.
А.Ситник додав, що після опитування О.Онищенка нових заяв НАБУ не отримувало. При цьому він уточнив, що НАБУ зареєструвало провадження за заявами О.Онищенка про наявність у нього плівок для того, щоб він мав змогу передати детективами матеріали.
Як повідомляв УНН, у Національному антикорупційному бюро України немає офіційних підтверджень того, що народний депутат Олександр Онищенко надав свідчення щодо політичної корупції іноземним спецслужбам.