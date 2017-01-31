НАБУ не известно, существуют ли на самом деле пленки А.Онищенко

"Если вы будете задавать вопросы, есть ли эти записи или нет, я скажу, что не знаю", - сказал А.Сытник.

По его словам, А.Онищенко пытается политизировать свое дело.

А.Сытник добавил, что после опроса А.Онищенко новых заявлений НАБУ не получало. При этом он уточнил, что НАБУ зарегистрировало производство по заявлениям А.Онищенко о наличии у него пленок для того, чтобы он мог передать детективами материалы.

Как сообщал УНН, в Национальном антикоррупционном бюро Украины нет официальных подтверждений того, что народный депутат Александр Онищенко дал показания о политической коррупции иностранным спецслужбам.