НАБУ не має офіційних підтверджень того, що О.Онищенко надавав свідчення іноземним спецслужбам – А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України немає офіційних підтверджень того, що народний депутат Олександр Онищенко надав свідчення щодо політичної корупції іноземним спецслужбам. Про це сказав в інтерв’ю “5 каналу” директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.
“Ми це знаємо винятково з його слів. У нас немає офіційних підтверджень, що він комусь давав якісь показання. Це все зроблено з його слів, тому мені важко давати оцінку. Я не знаю, наскільки це правда”, — сказав він.
Також, за словами А.Ситника, про так звані “плівки Онищенка” відомо зі слів самого нардепа. “Можливо їх і немає”, — додав директор НАБУ.
Нагадаємо, депутат-втікач Олександр Онищенко звинуватив президента Петра Порошенка у корупції, підкупі парламентарів та використанні правоохоронних органів для тиску на бізнесменів та політиків.
Як повідомляв УНН, 15 грудня 2016 року НАБУ направило стороні захисту нардепа-втікача О.Онищенка запит на проведення допиту підозрюваного у режимі відеоконференції.
Згодом НАБУ відкрило провадження за заявами О.Онищенка.
22 грудня 2016 року САП та НАБУ допитали нардепа по відеоконференцзв’язку. При цьому у САП не виключили, що можуть бути повторні допити О.Онищенка.