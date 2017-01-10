НАБУ не має офіційних підтверджень того, що О.Онищенко надавав свідчення іноземним спецслужбам – А.Ситник

“Ми це знаємо винятково з його слів. У нас немає офіційних підтверджень, що він комусь давав якісь показання. Це все зроблено з його слів, тому мені важко давати оцінку. Я не знаю, наскільки це правда”, — сказав він.

Також, за словами А.Ситника, про так звані “плівки Онищенка” відомо зі слів самого нардепа. “Можливо їх і немає”, — додав директор НАБУ.

Нагадаємо, депутат-втікач Олександр Онищенко звинуватив президента Петра Порошенка у корупції, підкупі парламентарів та використанні правоохоронних органів для тиску на бізнесменів та політиків.

Як повідомляв УНН, 15 грудня 2016 року НАБУ направило стороні захисту нардепа-втікача О.Онищенка запит на проведення допиту підозрюваного у режимі відеоконференції.

Згодом НАБУ відкрило провадження за заявами О.Онищенка.

22 грудня 2016 року САП та НАБУ допитали нардепа по відеоконференцзв’язку. При цьому у САП не виключили, що можуть бути повторні допити О.Онищенка.