НАБУ не имеет официальных подтверждений того, что А.Онищенко давал показания иностранным спецслужбам - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины нет официальных подтверждений того, что народный депутат Александр Онищенко дал показания о политической коррупции иностранным спецслужбам. Об этом сказал в интервью "5 каналу" директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.
"Мы это знаем исключительно с его слов. У нас нет официальных подтверждений, что он кому-то давал какие-то показания. Это все сделано с его словам, поэтому мне трудно давать оценку. Я не знаю, насколько это правда ", - сказал он.
Также, по словам А.Ситника, о так называемых "пленках Онищенко" известно со слов самого нардепа. "Возможно их и нет", - добавил директор НАБУ.
Напомним, депутат-беглец Александр Онищенко обвинил президента Петра Порошенко в коррупции, подкупе парламентариев и использовании правоохранительных органов для давления на бизнесменов и политиков.
Как сообщал УНН, 15 декабря 2016 года НАБУ направило стороне защиты нардепа беглого А.Онищенко запрос на проведение допроса подозреваемого в режиме видеоконференции.
Впоследствии НАБУ открыло производство по заявлениям А.Онищенко.
22 декабря 2016 года САП и НАБУ допросили нардепа по видеоконференцсвязи. При этом в САП не исключили, что могут быть повторные допросы А.Онищенко .