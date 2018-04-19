У НАБУ прокоментували опубліковані "записи Онищенка"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро готове вивчити "записи Онищенка" в межах своєї компетенції за умови одержання оригіналів записів. Так у НАБУ прокоментували оприлюднені в мережі "записи Онищенка", передає УНН.
"За умови одержання оригіналів записів НАБУ готове вивчити їх в межах своєї компетенції", - йдеться у коментарі.
Крім того, у прес-службі відзначили, що Національне бюро неодноразово пропонувало Олександру Онищенку, в тому числі і у публічній площині, передати оригінали плівок.
"Зокрема, під час опитування, яке детективи Бюро проводили в рамках розслідування так званої "газової схеми" в форматі відео-конференції у грудні 2016 року. НАБУ цих записів так і не отримало", - повідомили в бюро.
Нагадаємо, вперше інформація про "записи Онищенка" з'явилась ще у 2016-му році. Згодом інформацію про ці записи коментували у САП та НАБУ.
А Президент України Петро Порошенко заявив, що не чув і не хоче чути про так звані “плівки Олександра Онищенка”.