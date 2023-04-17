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В МИД сделали заявление по ситуации в Судане и заверили - держат безопасность украинцев на контроле

В МИД сделали заявление по ситуации в Судане и заверили - держат безопасность украинцев на контроле

Киев • УНН

 • 967305 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В МИД Украины заявили, что обеспокоены ситуацией в Судане и добавили, что держат безопасность украинцев на контроле, передает УНН.

Детали

"С глубокой обеспокоенностью и беспокойством следим за продолжающейся эскалацией ситуации в Республике Судан. Осуждаем насилие, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв.

Призываем стороны конфликта к сдержанности и взвешенности для недопущения дальнейшего обострения противостояния, избежания дальнейших жертв среди гражданского населения", - говорится в заявлении МИД.

Украинские дипломаты убеждены, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь общего видения относительно путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и процветающего общества.

Цитата

"МИД и посольство Украины в Египте поддерживают связь с украинскими гражданами в Судане и держат вопрос обеспечения их безопасности на особом контроле", - говорится в заявлении.

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Напомним

Суданские военные и мощная военизированная группировка борются за контроль над охваченной хаосом страной в течение второго дня воскресенья, сигнализируя о том, что они не желают прекращать боевые действия, несмотря на растущее дипломатическое давление с целью прекращения огня.

По меньшей мере пять мирных жителей были убиты и 78 ранены в воскресенье, в результате чего число жертв за два дня достигло 61 убитого и более 670 раненых, сообщил Синдикат суданских врачей. Группа заявила, что, по ее мнению, среди противоборствующих сил были десятки дополнительных смертей.

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