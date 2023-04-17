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У МЗС зробили заяву щодо ситуації в Судані і запевнили - тримають безпеку українців на контролі

У МЗС зробили заяву щодо ситуації в Судані і запевнили - тримають безпеку українців на контролі

Київ • УНН

 • 967306 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У МЗС України заявили, що занепокоєні ситуацією в Судані і додали, що тримають безпеку українців на контролі, передає УНН.

Деталі

"З глибокою стурбованістю та занепокоєнням слідкуємо за триваючою ескалацією ситуації в Республіці Судан. Засуджуємо насильство, яке вже призвело до великої кількості людських жертв.

Закликаємо сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення", - йдеться у заяві МЗС.

Українські дипломати переконані, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства.

Цитата

"МЗС та посольство України в Єгипті підтримують зв’язок із українськими громадянами в Судані та тримають питання забезпечення їхньої безпеки на особливому контролі", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо

Суданські військові та потужне воєнізоване угруповання борються за контроль над охопленою хаосом країною протягом другого дня неділі, сигналізуючи про те, що вони не бажають припиняти бойові дії, попри зростальний дипломатичний тиск з метою припинення вогню.

Щонайменше п'ятьох мирних жителів було вбито і 78 поранено в неділю, внаслідок чого кількість жертв за два дні досягла 61 вбитого і понад 670 поранених, повідомив Синдикат суданських лікарів. Група заявила, що, на її думку, серед сил, що змагаються, були десятки додаткових смертей.

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