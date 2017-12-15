В МИД выразили протест РФ из-за критического состояния задержанного активиста Дегерменджи

"Бекир Дегерменджи. Незаконно задержан оккупантом. В критическом состоянии. Требуем предоставить неотложную медицинскую помощь. Выражаем протест РФ", - написала Беца.

Как сообщал УНН, 14 декабря 2017 в три часа ночи 57-летнего крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи, который находится в Симферопольском СИЗО по сфабрикованному делу о якобы вымогательстве, увезли в реанимацию. Бекир Дегерменджи имеет 3 группу инвалидности и страдает от бронхиальной астмы.

Напомним, 23 ноября в Симферополе силовики задержали группу крымских татар - Кязим Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции. 24 ноября суд арестовал задержанных крымскотатарских активистов до 15 января 2018 года. На четырех задержанных было возбуждено уголовное дело по подозрению в якобы вымогательстве. 6 декабря через две недели после задержаний в Асана Чапуха в СИЗО произошел микроинсульт, онемела левая часть тела. Необходимая медицинская помощь ему не предоставляется.

Бекир Дегерменджи. Незаконно задержан оккупантом. В критическом состоянии. Требуем предоставить неотложную медицинскую помощь. Выражаем протест РФ