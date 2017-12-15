У МЗС висловили протест РФ через критичний стан затриманого активіста Дегерменджі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В українському міністерстві закордонних справ закликали надати незаконно утримуваному кримськотатарському активісту Бекиру Дегерменджі медичну допомогу. Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter, передає УНН.
"Бекир Дегерменджі. Незаконно затриманий окупантом. У критичному стані. Вимагаємо надати невідкладну медичну допомогу. Висловлюємо протест РФ," - написала Беца.
Як повідомляв УНН, 14 грудня 2017 о третій годині ночі 57-річного кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі, який знаходиться в Сімферопольському СІЗО за сфабрикованою справою про нібито вимагання, відвезли в реанімацію. Бекір Дегерменджі має 3 групу інвалідності і страждає від бронхіальної астми.
Нагадаємо, 23 листопада в Сімферополі силовики затримали групу кримських татар — Кязім Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинуватили у вимаганні у громадянина Туреччини. 24 листопада суд заарештував затриманих кримськотатарських активістів до 15 січня 2018 року. На чотирьох затриманих було порушено кримінальну справу за підозрою в нібито вимагання. 6 грудня через два тижні після затримань у Асана Чапуха в СІЗО стався мікроінсульт, оніміла ліва частина тіла. Необхідна медична допомога йому не надається.
Бекир Дегерменджі. Незаконно затриманий окупантом. У критичному стані. Вимагаємо надати невідкладну медичну допомогу. Висловлюємо протест РФ— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 грудня 2017 р.