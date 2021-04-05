В МИД Украины заявили о перспективах начала совместных экономических проектов в Африке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Каире состоялись консультации внешнеполитических ведомств Украины и Египта под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Украины (CDTO) Дмитрия Сеник и заместитель министра иностранных дел Египта по европейским вопросам Бадра Абдель-Аты. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Детали
Отмечают, что стороны рассмотрели широкий спектр вопросов украинскио-египетского сотрудничества в политической, экономической, туристической, инвестиционной сферах, обсудили ряд практических мер по развитию и диверсификации торговли.
Дипломаты также обсудили перспективы начала совместных экономических проектов в Африке.
Отдельной темой консультаций стали шаги для укрепления взаимодействия Украины и Египта в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной плоскостях, в частности на международной арене, а также для дальнейшего расширения двустороннего правовой базы.
В контексте развития политического диалога двух стран стороны уделили особое внимание подготовке к обмену визитами на высшем уровне.
Дмитрий Сеник передал личное послание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес его египетского коллеги с подтверждением настроенности нашей страны развивать взаимовыгодные отношения с Египтом и приглашением посетить Украину.
Справка
Египет - ключевой экономический партнер Украины на Африканском континенте. В 2020 году общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Египтом составил 1,8 млрд долл. США. В прошлом году Египет посетили 727 тыс. украинских туристов. По этому показателю Украина заняла первое место среди всех иностранных государств.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской Комиссии Хосепом Боррелем по дестабилизирующих действий России. Ранее он обсудил с действующей председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде обострения Россией ситуации безопасности и призвал открыть дополнительные передовые патрульные базы ОБСЕ вдоль неконтролируемой участка российско-украинской государственной границы.